Kreuzbandrisse im Skisport: Was dahinter steckt - und was Hobbysportler wissen müssen

Was haben Corinne Suter, Alexis Pinturault und Sofia Goggia gemeinsam? Alle drei gehören sie zu den besten Skicracks der Welt. Alle drei sind sie derzeit verletzt. Diagnose: Kreuzbandriss. Und sie sind nicht die einzigen. Auch weitere Athletinnen und Athleten fallen derzeit wegen eines Risses des Kreuzbands im Knie aus.

Was steckt dahinter? Wieso kommen Kreuzbandrisse bei Frauen öfters vor als bei Männer? Und was müssen Hobbyskifahrerinnen und -fahrer beachten? Wir beantworten die wichtigsten Fragen – mit Sportarzt Christian Schlegel vom Swiss Olympic Medical Center in Bad Ragaz.