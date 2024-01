Janutin und Co. wurden hier gross: Sunrise Cup kommt am Wochenende in die Lenzerheide

Der Sunrise Cup ist die wichtigste nationale Rennserie für Nachwuchstalente. Und brachte das eine oder andere Talent bis in den Weltcup. Am Wochenende gastiert die Serie in der Region.

Roman Michel

Regionalsport

Was haben Fadri Janutin, Yannick Chabloz und Delia Durrer gemeinsam? Sie alle sind Skiprofi. Sie alle haben schon einige Weltcupeinsätze auf dem Buckel. Und: Sie alle kämpften einst am Sunrise Jugend Cup (früher Swisscom Jugend Cup) um Podestränge. Die Rennserie gilt als wichtigste nationale Serie im Ski alpin in der Schweiz. Nachwuchsfahrerinnen und -fahrer messen sich dabei mit Gleichaltrigen und können sich für internationale Jugendrennen empfehlen.