In der Team-Kombination: Bündner Skitalent holt Goldmedaille an der Junioren-WM

Aufregende Tage für Skirennfahrerin Anuk Brändli. Mitte Januar gibt die 20-jährige Aroserin ihr Debüt im Weltcup. Zwei Wochen später holt sie an der Junioren-WM Gold.

Zusammen mit Malorie Blanc – zuvor schon Weltmeisterin im Super-G und Vizeweltmeisterin in der Abfahrt – gewinnt Brändli bei den Titelkämpfen in Frankreich die Team-Kombination. Ein Wettbewerb, der sich aus den Ergebnissen des Super-G am selben Tag und eines zusätzlichen Slalomlaufs zusammensetzt. Blanc/Brändli gewinnen vor dem österreichischen Duo und dem zweiten Schweizer Duo.

Für die Bündnerin ist es bei der zweiten Teilnahme an einer Junioren-WM die erste Medaille.