Drei von vier Meistertitel: Bündner Skinachwuchs räumt an nationalen Meisterschaften ab

Bei den Frauen wurde Lara Bianchi (Obersaxen) in der U21-Kategorie Zweite hinter Ladina Christen (Beckenried/Klewenalp). Weil Bianchi aber auch noch eine Stufe tiefer am Start stehen darf, triumphierte sie in der U18-Kategorie. In dieser wurde mit Lia Elsa (Grüsch-Danusa) eine weitere Bündnerin Dritte.

Da die Rennen in Davos zum Swiss Cup zählen, konnte Bianchi weitere Punkte sammeln und die Führung in der Gesamtwertung übernehmen. Nach dem vierten Wettkampf liegt sie 105 Punkte vor der zweitplatzierten Dania Allenbach. Caluori rückte mit seinem Sieg bei den U18-Männern in der Gesamtwertung auf Rang 7 vor. Damit liegt der Bündner nur noch 87 Punkte hinter den Top 2. Eine solche Platzierung würde ihm in der nächsten Saison einen C-Kaderstatus bei Swiss-Ski einbringen.