«Da, wo ich hingehöre»: Jasmine Flury ist nach langer Pause zurück auf den Ski

Am Wochenende beginnt in Sölden die neue Skisaison. Eine Saison, in der Jasmine Flury noch mehrere Wochen, ja Monate, bloss Zuschauerin sein dürfte. Die Bündnerin, Weltmeisterin in der Abfahrt, befindet sich nach einer komplexen Verletzung im rechten Knie auf dem langen Weg zurück. Im Frühjahr, kurz nach dem grossen WM-Triumph, musste sich die 31-Jährige einer Operation unterziehen. Der Grund: Ein Stück Knorpel, das aus dem Kniegelenk gedrückt wurde. Drei Monate musste Flury nach dem Eingriff an Krücken gehen.

Und nun? Meldet sie sich mit einem Video auf den Ski aus Sölden. «Back where I belong» schreibt sie unter die Bilder, die sie beim freien Skifahren zeigt. «Zurück, wo ich hingehöre.» Von Ski-Kollegin Corinne Suter gibts ein Herzchen. Und den Kommentar: «Das macht Freudeee!!!»