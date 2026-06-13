Sechster Festsieg am Bündner-Glarner: Armon Orlik siegt auf über 2150 Meter über Meer

Regionalsport

Armon Orlik siegt auf der Motta Naluns am Bündner-Glarner Kantonalschwingfest. Für den Bündner ist es der sechste Festsieg am Bündner-Glarner.

Zum ersten Mal seit dem Jahr 2017 stieg im Engadin wieder ein Bündner-Glarner Kantonalschwingfest. Auf über 2150 Meter über Meer auf der Motta Naluns oberhalb von Scuol traten rund 120 Schwinger an. Zum Festsieger vor der Bergkulisse kürte sich Armon Orlik.

Nach vier Gängen am Vormittag führte Orlik die Rangliste schon an. Zum Auftakt setzte er sich gegen den Eidgenossen Domenic Schneider durch (9.75 Punkte). Bis zur Mittagspause reihte er drei weitere Siege aneinander. Im fünften Gang kam es zu einer Überraschung: Orlik und der St. Galler Teilverbands-Kranzschwinger Andy Signer beendeten ihr Duell gestellt, beide erhielten neun Punkte. Für den Schlussgang reichte es dem Maienfelder dennoch.

Dort kam es zum Duell mit Mario Schneider, dessen Bruder er beim Anschwingen bezwang. Die Statistik sprach vor dem Schlussgang für den Bündner: Orlik und Schneider trafen zuvor schon elf Mal aufeinander, bis auf ein Duell – am Nordostschweizer 2022 stellten die beiden – hiess der Sieger immer Armon Orlik. So auch an diesem Samstag. Für den Schwingerkönig war es der insgesamt 80. Kranz und sechste Sieg am Bündner-Glarner Kantonalschwingfest. Sein letzter Sieg am Bündner-Glarner stammte aus dem Jahr 2023.

Gelungenes Schwingfest in Scuol

Ein starkes Kranzfest zeigte auch Christian Biäsch: Der Schwinger aus Davos-Sertig, der seit dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis Eidgenosse ist, klassierte sich auf dem dritten Rang. Biäsch stellte zweimal (gegen Roger Rychen und Sales Tschudi) und siegte viermal.

Christian Biäsch: Der Schwinger aus Davos-Sertig zeigt bei seinem ersten Kranzfest des Jahres eine starke Leistung. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Für Biäsch, der am vergangenen Bündner-Glarner in Domat/Ems im Schlussgang stand, war es der 27. Kranz. Der 30-Jährige zog sich im Februar eine Sehnenentzündung an einem Finger zu und bestritt erst vor rund einer Woche seinen ersten Wettkampf in diesem Jahr. Biäsch siegte am Herisauer Obedschwinget.

Schlussrangliste am Bündner-Glarner Kantonalschwingfest So klassierten sich die Bündner am Shcwingfest in Scuol:

1. Armon Orlik, 3. Christian Biäsch, 5f. Josias Müller, 6c. Nando Joos, 6e. Marc Jörger, 6g. Niklas Lötscher, 10f. Andreas Wagner, 10i. Marc Ursin Niederberger, 11f. Marco Flütsch, 11h. Linus Hartmann, 11i. Elia Mayer, 11n. Linard Gantenbein.

Für Niclaas Rungger endete das Schwingfest vorzeitig wegen einer Verletzung. Der Schwinger aus Valendas verletzte sich in seinem sechsten Gang gegen Livio Büchler, wodurch es zu einem längeren Unterbruch kam. Der 17-jährige Bündner musste mit einer Trage vom Schwingplatz getragen werden. Zuvor reihte er zwei Siege an drei Niederlagen.