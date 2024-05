Leiden im Ferienparadies: So schwitzen Biäsch und Co. auf Kreta

Kreta. Eigentlich ein Ferienparadies. Sonne. Strand. Raki. Denkste. In den letzten Tagen schwitzten die Bündner Schwinger auf der griechischen Ferieninsel. Und zwar wirklich dort, wo eigentlich die Feriengäste liegen: am Strand. In einem Video gibt der Bündner Schwinger Christian Biäsch einen Einblick in das schweisstreibende Training. Auf allen Vieren, mit Sprüngen und mit Springts - so kämpfen sich die Athleten durch den Sand. Der Schweiss tropft schon beim zuschauen.