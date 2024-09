Happiger Gegner zum Auftakt: Auf diesen Berner trifft Armon Orlik am Jubiläumsfest

Dieses Duell hat es in sich. Armon Orlik bekommt es zum Start des Jubiläumsfests in Appenzell am Sonntagmorgen mit Adrian Walther zu tun. Der 23-Jährige gehört in Appenzell zu den heissen Anwärtern auf den Festsieg, in dieser Saison sammelte er bislang bereits neun Kränze. Auf der Schwägalp rangierte sich der Berner auf Rang 2, im Juni gewann er das Seeländische in Täuffelen.

Allerdings: Auch Orlik ist in Form. Der Bündner ist in dieser Saison als einziger Schwinger überhaupt noch ohne Niederlage.

Auch sonst haben es die Spitzenpaarungen in Appenzell in sich. Samuel Giger trifft im 1. Gang auf den Schwingerkönig Joel Wicki. Werner Schlegel bekommt es mit Fabian Staudenmann zu tun.