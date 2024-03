Armon Orlik als Vorbild: Jungschwinger treten in grosse Fussstapfen

Nachwuchstalente sind in allen Sportarten gesucht, so auch im Schwingen. Verschiedene Faktoren führen dazu, dass die Jungschwinger dabei bleiben oder abspringen. Benno Patt, Präsident des Bündner Kantonaler Schwingerverband, verrät, was ein Gesicht wie Armon Orlik für Auswirkungen auf den Verein hat und weshalb reines Training nicht ausreicht, die Jungen an der Stange zu behalten.

Mehr erfahrt ihr oben im Video.