Swiss Snow Walk & Run: Das Weisshorn winkt auch dieses Jahr

Am 20. Januar ist es wieder so weit. Dann findet in Arosa der Swiss Snow Walk & Run statt, der dieses Jahr sein 20. Jubiläum feiert. Beim Laufevent können sowohl Läuferinnen wie auch Walker starten. Der Event wird auch nach 20 Jahren von Daniel Durrer und einem – grösstenteils – ehrenamtlichen Organisationsteam durchgeführt.