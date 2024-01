Aroser Schneefussball-WM: Runde Holländer und zauberhafte Deutsche

Es ist ein malerisches Bild, das sich momentan den Einheimischen und Touristen in Arosa bietet. Die weissen Berggipfel ragen in den strahlend blauen Himmel und umarmen das Bergdorf. Auch auf dem Aroser Kirchturm liegt noch etwas Schnee, zwei Bergdolen streiten sich an dessen Spitze um ihr Mittagessen.