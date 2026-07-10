Schickt uns eure Bilder: Wie verfolgt ihr den WM-Viertelfinalkracher um 3 Uhr nachts?

Regionalsport

Die Schweizer Fussball-Nati will an der WM weiter Geschichte schreiben. Nächste Hürde in der Nacht auf Sonntag: Argentinien. Wie verfolgt ihr den Viertelfinal?

Graubünden fiebert auf den WM-Viertelfinal hin. In der Nacht auf Sonntag kann die Schweizer Nati gegen Argentinien weiter Geschichte schreiben. Anspielzeit: um 3 Uhr morgens Schweizer Zeit. Immerhin: Seit dem Sechzehntelfinal gegen Algerien (Anspielzeit um 5 Uhr morgens) kennen wir uns mit speziellen Fussballzeiten aus. Viele dürften am Sonntag darum die Nacht zum Tag machen. In Graubünden öffnen diverse Public Viewings in der Früh die Tore. Die Stadt Chur hat eine Freinacht bewilligt.

Im Public Viewing? Bei Freunden? Mit dem iPad im Bett – wie verfolgst du den Viertelfinalkracher der Schweizer Nati? Schick uns am Sonntagmorgen dein Foto an graubuenden@somedia.ch.