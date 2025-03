Krimi-Sieg vor 57 000 Fans: Livia Peng steht mit Werder Bremen im Cupfinal

Die Partie zwischen Werder und dem Zweitligisten HSV ist ein Cupknüller par excellence. Auch weil der Gast nach einer knappen Stunde nach einer roten Karte in Unterzahl agieren muss. Neun Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit gelingt Werder das 1:0. Goalie Peng muss allerdings in den Schlusssekunden den Ausgleich hinnehmen. Schliesslich trifft Werder in der Verlängerung doppelt zum 3:1.

Am 1. Mai kommt es nun in Köln zum Final zwischen Bremen und Bayern München.