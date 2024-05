Radfans aufgepasst: Der Giro kommt nach Graubünden - und es wird brutal

Der Giro d'Italia biegt in die letzte Woche ein. Heisst auch: Die Entscheidung im Kampf um die Maglia Rosa rückt immer näher. Nachdem die Fahrer in den letzten Tagen im Süden unterwegs waren, gehts nun langsam wieder zurück in den Norden. Und in die Schweiz. Am Dienstag rollt der Giro durch Graubünden. Und das ausgerechnet auf der Königsetappe von Livigno nach Santa Cristina Val Gardena. Das Ziel befindet sich auf über 1600 Meter. Die Steigung zum Schluss ist brutal, beträgt phasenweise rund 15 Prozent. Das Dach der Etappe ist aber der Umbrailpass auf knapp 2500 Meter. Von Bormio gehts über den Pass in die Schweiz ins Val Mustair. Und von dort weiter Richtung Bozen. Rund 17 Kilometer legt das Feld auf Bündner Boden zurück. Die Überfahrt des Umbrailpass wird kurz nach 13 Uhr erwartet. Der Pass wird übrigens extra für den Giro geöffnet. Für den Privatverkehr gilt weiter eine Wintersperre.