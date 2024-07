Was ist denn hier los? Skistar Marco Odermatt schaut in Chur vorbei

Da staunte der eine oder andere in der neuen Padelhalle in Chur wahrscheinlich nicht schlecht. Niemand geringeres als Ski-Überflieger Marco Odermatt tauchte am Mittwoch in der Halle auf. Zusammen mit Ski-Kollege Gino Caviezel. Das Duo absolviert einen grossen Teil der Saisonvorbereitung gemeinsam. Und macht neben den schweisstreibenden Einheiten im Kraftraum einen Abstecher auf den Court.

Hinter der Padelhalle in Chur steckt mit Nino Niederreiter ein weiterer Name aus der Sportwelt. Der NHL-Star ist Co-Owner beim Betreiber Padelta.

Bleibt noch eine Frage: Wie schlugen sich Odi und Caviezel auf ungewohnter Unterlage? Gegen zwei Angestellte gibts promt eine 2:6-Niederlage.