Jetzt steht es fest: Ruth Metzler-Arnold ist neue Präsidentin von Swiss Olympic

Ruth Metzler-Arnold wird vom Sportparlament mit dem höchsten Posten im Dachverband des Schweizer Sports betraut. Die Alt-Bundesrätin wird neue Präsidentin von Swiss Olympic und tritt damit die Nachfolge von Jürg Stahl an, welcher sein Amt nach acht Jahren abgibt. Ruth Metzler-Arnold wurde am Freitagabend vom Sportparlament mit 329:162 Stimmen – bei total gültigen 495 Stimmen – zur neuen Präsidentin gewählt. Die Appenzellerin ist die erste Frau in diesem Amt und tritt dies am 1. Januar 2025 für vorerst für vier Jahre an.

Schon im Februar diesen Jahres – und damit rund neun Monate vor dem Wahltermin am 22. November – gab Ruth Metzler-Arnold ihre Kandidatur auf das Präsidium des Schweizer Sport-Dachverbandes bekannt. Die ehemalige Bundesrätin wurde von Swiss Athletics vorgeschlagen.