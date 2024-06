Nachmachen auf eigene Gefahr: Ragettli macht im Sommertraining Ragettli-Sachen

Noch vor drei Wochen postete Andri Ragettli in den sozialen Medien Bilder aus dem Urlaub. Kamelreiten in Jordanien. Surfen auf Bali. Relaxen in Indonesien. Mittlerweile ist der Flimser Freeskier zurück im Sommertraining. Und hat dabei auch noch Zeit für ein weiteres seiner spektakulären Videos. Dieses Mal mit Langhantel und Gymnastikball. Aber seht selbst...