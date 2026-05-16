Nach harter Arbeit: Schweizer feiern zweiten WM-Sieg gegen Lettland

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Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft gewinnt auch ihr zweites Spiel an der Heim-WM. Für die Schweizer ist es ein Arbeitssieg, haben sie doch fast doppelt so viele Torschüsse wie Lettland.

Die Schweiz gewinnt auch ihr zweites WM-Spiel an diesem Heim-Turnier. Das Schweizer Nationalteam setzt sich 4:2 gegen Lettland durch. Für das Schweizer Nationalteam standen zwei Bündner und drei HCD-Akteure im Einsatz.

Das Spiel

Die erste Chance des Abends gehörte den Schweizern. Wenige Sekunden nach dem ersten Bully versuchte es Ken Jäger mit einem Torschuss aus dem Slot. Sein Schuss landete aber hinten an der Bande. Kurz darauf musste er wegen eines Hakens auf die Strafbank, die Schweizer überstanden das Unterzahlspiel ohne Gegentor. Danach waren es vor allem die Schweizer, die zu Chancen kamen. Am nächsten an ein Tor heran kam Theo Rochette (8.). Der Spieler von Lausanne HC versuchte es mit einem Schuss nahe am linken Torpfosten. Der Torhüter der Letten war aber zur Stelle. Kurz vor der ersten Pause (17.) war Torhüter Sandro Aeschlimann dann ein erstes Mal richtig gefordert. Er liess einen Weitschuss abprallen, war dann aber zur Stelle. Wenig später kamen die Schweizer zum ersten Powerplay. Da kein Tor fiel, blieb es bis zur Pause beim 0:0.

Die Schweizer dominierten auch im Mittelabschnitt mit Torschüssen. Es dauerte aber bis zur 31. Minute, bis es das erste Schweizer Tor gab. Timo Meier traf nach Zuspiel von Nico Hischier. Die Führung hielt aber nicht lange: Keine zwei Minuten später sorgte Lettland für den Ausgleich. Zur zweiten Pause führten die Schweizer dann erneut mit einem Tor Vorsprung. Damien Riat erzielte das 2:1 auf Zuspiel von Sven Andrighetto. Die Anzahl Torschüsse bis zur zweiten Pause: 34 Schweiz, elf Lettland.

Kurz nach der zweiten Pause ging es schnell: Dean Kukan traf mit einem sehenswerten Treffer vom Bullypunkt aus und erhöhte auf 3:1. Auch danach waren es die Schweizer, die häufiger zu Chancen kamen. In der 53. Minute erhöhte Riat dann auf 4:1. Wenige Minuten später verkürzten die Letten in Überzahl vermeintlich auf 2:4. Nationaltrainer Jan Cadieux nahm dann aber die Coach's Challenge. Die Schiedsrichter schauten sich das Tor noch einmal im Video Review an und gaben es nicht. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit mussten die Schweizer erneut in Unterzahl auskommen. 13 Sekunden vor der Schlusssirene mussten die Schweizer dann doch noch den zweiten Gegentreffer hinnehmen.

Die Bündner / HCD-Spieler

Sandro Aeschlimann kam erstmals an diesem Turnier zum Einsatz. Für den HCD-Goalie war es das erst zweite WM-Spiel. Sein erstes bestritt er im Jahr 2022 gegen Kasachstan. Erneut in den Starting Six waren HCD-Stürmer Simon Knak und der Bündner Ken Jäger. Der Churer NHL-Spieler Nino Niederreiter kam erneut neben Calvin Thürkauf und Christophe Bertschy zum Einsatz. Sven Jung kam ebenfalls zum Einsatz. Er nahm erneut die Rolle des siebten Verteidigers ein.

Erneut nicht zum Einsatz kam Lukas Frick. Der HCD-Verteidiger stand – wie zum Auftakt gegen die USA – nicht im Aufgebot.

So geht's weiter

Bevor das dritte Spiel der Schweizer ansteht, hat das Team einen Tag Pause. Weiter geht es am Montagabend. Dann trifft das Nationalteam auf Deutschland. Die Deutschen verloren ihr Auftaktspiel gegen Finnland (1:3). Am Sonntag bestreiten sie ihr zweites Spiel und stehen gegen Lettland auf dem Eis.