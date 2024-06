Ein spannender Krimi mit Nino Schurter

Die Weltnummer 1 setzte sich zu Beginn des Rennens an die Spitze und feierte in der Folge einen nie gefährdeten Sieg. Mit über zwei Minuten Abstand folgten Seraina Leugger und Linda Indergand auf den Rängen zwei und drei. «Es hat unglaublich viel Spass gemacht, vor so vielen Fans, Fanclub-Mitgliedern und Freunden zu fahren. Auf der letzten Runde konnte ich es so richtig geniessen», freute sich die Innerschweizerin im Ziel. Nun können sich die Bündner Fahrerinnen und Fahrer auf ein Rennen in ihrem Heimatkanton freuen, dieses findet am 29. und 30. Juni in Davos statt.