Bündner U23-Duo startet an der WM plötzlich mit der Elite: «Es war ziemlich chaotisch»

Die Infos kommen am Abend vor dem grossen WM-Rennen. Statt wie ursprünglich geplant startet die U23-Kategorie in Andorra nicht wie ursprünglich geplant vor dem Eliterennen. Sondern zusammen mit der Elite. «Das war ziemlich aussergewöhnlich», sagt Ginia Caluori. «Es war ziemlich chaotisch.» Die Bonaduzerin kommt mit den ungewohnten Umständen so gut zurecht wie nur wenige andere. Am Ende gibts Rang 9. «Es war im Rennen extrem schwierig, sich zu orientieren. Ich hatte teils keine Ahnung, wo ich wirklich stand.»

Auch der zweiten Bündnerin am Start läuft es gut. Anina Hutter wird 13. - obwohl sich die Trimmiserin am Start in der zehnten Reihe einreihen muss. «Ich wusste überhaupt nicht, was ich mir in einem solchen Rennen vornehmen kann», so Hutter, die vor allem in den Abfahrten Positionen gut machen konnte. «Ich bin extrem zufrieden mit meinem Resultat.»