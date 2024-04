Aufgebot für Mountainbike-EM: Ohne Schurter, aber mit zwei Bündner Nachwuchshoffnungen

Caluori und Hutter sind dabei

In der Elite fehlt also die Bündner Beteiligung. Dafür treten gleich zwei Fahrerinnen aus Graubünden in der U23-Kategorie an. Es sind dies die 21-jährige Ginia Caluori aus Bonaduz und die 19-jährige Anina Hutter aus Trimmis. Caluori ist überzeugend in die diesjährige U23-Saison gestartet und hat in den prestigeträchtigen Cross-Country-Rennen in Brasilien die Ränge 2 und 4 herausgefahren. An der WM 2023 in Glasgow holte die Bonaduzerin die Silbermedaille. Ihr dürfte so einiges zuzutrauen sein.