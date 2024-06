Heute ist Bündner Sportnacht: Wer folgt auf Skirennfahrerin Jasmine Flury?

Wer wirds? Am späten Freitagabend hat Graubünden eine neue Sportlerin oder einen neuen Sportler des Jahres. An der Bündner Sportnacht, die traditionell vom Bündner Verband für Sport organisiert wird, wird in Chur die Gewinnerin oder der Gewinner ausgezeichnet. Sechs Athletinnen und Athleten sind für die Awardverleihung nominiert: Valerio Grond (Langlauf), Talina Gantenbein (Skicross), Stefan Rogentin (Ski alpin), Ginia Caluori (Mountainbike), Mara Morell (Bob) und Lara Heini (Unihockey). Ausschlaggebend für die Wahl sind der Entscheid einer Fachjury sowie ein Publikumsvoting. Die Porträts aller Nominierten gibt es bei uns zum nachlesen: