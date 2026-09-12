Regionalsport

Zum Saisonauftakt kommt es in Maienfeld sogleich zum Bündner Unihockeyderby. Das Aufeinandertreffen hält, was es verspricht. Und wird in den letzten 15 Sekunden gar zum Drama.

Das Spiel

Alligator Malans gegen Chur United: Die Spielansetzung meint es gleich zum Saisonauftakt gut mit dem Unihockey in der Region. Denn obwohl beide Teams schon lange nicht mehr an der Tabellenspitze mitmischen, sorgt das Aufeinandertreffen für Emotionen – auf und neben dem Feld. Und natürlich auch für volle Ränge, wie am Samstagabend in der Sporthalle Lust in Maienfeld vor 856 Fans. Das Gebotene auf dem Feld mag in den ersten 20 Minuten aber nicht so ganz mit dem Spektakel auf den Rängen mithalten, wo beide Fanlager für ordentlich Stimmung sorgen.

Wenigstens sorgt der eine oder andere harte Körpereinsatz – insbesondere auf Seiten der Malanser durch Neu-Captain Mike Jäger und Stürmer Mauro Hartmann – für etwas Aufregung. Aber eben auch zu zwei Strafen gegen das Heimteam, welche die Churer aber nicht ausnutzen können. So ist es in der 15. Minute eine tolle Passkombination zweier neuer Alligator-Finnen (Eemeli Ukkonen legt überlegt zurück auf Joonatan Koovanen), die zur 1:0-Führung führt.