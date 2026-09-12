Alligator Malans gegen Chur United: Die Spielansetzung meint es gleich zum Saisonauftakt gut mit dem Unihockey in der Region. Denn obwohl beide Teams schon lange nicht mehr an der Tabellenspitze mitmischen, sorgt das Aufeinandertreffen für Emotionen – auf und neben dem Feld. Und natürlich auch für volle Ränge, wie am Samstagabend in der Sporthalle Lust in Maienfeld vor 856 Fans. Das Gebotene auf dem Feld mag in den ersten 20 Minuten aber nicht so ganz mit dem Spektakel auf den Rängen mithalten, wo beide Fanlager für ordentlich Stimmung sorgen.
Wenigstens sorgt der eine oder andere harte Körpereinsatz – insbesondere auf Seiten der Malanser durch Neu-Captain Mike Jäger und Stürmer Mauro Hartmann – für etwas Aufregung. Aber eben auch zu zwei Strafen gegen das Heimteam, welche die Churer aber nicht ausnutzen können. So ist es in der 15. Minute eine tolle Passkombination zweier neuer Alligator-Finnen (Eemeli Ukkonen legt überlegt zurück auf Joonatan Koovanen), die zur 1:0-Führung führt.
Im Mitteldrittel meldet sich auch der Gast in der Partie an. Nach 18 Sekunden sorgt Churs neuer Schwede Fredrik Bäckman – gekonnt freigespielt von seinem Landsmann Casper Karlsson – für den 1:1-Ausgleich. Und nur drei Minuten später führen die Bündner Hauptstädter erstmals. Tino Mettier sorgt mit einem gezogenen Abschluss für die 2:1-Führung. Obwohl mit Ukkonen auch der zweite neue Finne zu Spielmitte in Überzahl zum Ausgleich trifft, fehlt irgendwie etwas beim Heimteam. So überrascht es nicht, dass Bäckman, der schon bei beiden vorangegangenen Toren seinen Stock im Spiel hat, kurz vor Schluss des Mitteldrittels wiederum in Churer Überzahl zum 3:2 für die Hauptstädter trifft.
Im Schlussabschnitt sind es dieses Mal die Bündner Herrschäftler, die auf einen Rückstand reagieren können. Lian Schefer von der bislang glücklosen ersten Malanser Linie trifft auf Zuspiel von Maurin Klesse zum erneuten Ausgleich. Danach haben beide Teams Gelegenheiten, um für die Entscheidung zu sorgen. Es passiert wenig, bis es aus Churer Sicht zum Schluss ganz bitter wird: 15 Sekunden vor Schluss starten die Alligatoren einen letzten Angriff, welcher über Kovanen zu Jäger findet. Der bislang glücklose Captain sorgt 15 Sekunden vor Schluss fürs 4:3 und fünf Sekunden vor Abpfiff mit einem Treffer ins leere Gehäuse für den 5:3-Heimsieg aus Sicht von Alligator Malans.
Aufgefallen
Die nominellen Nummern 2 stehen auf beiden Seiten im Tor. Bei Alligator ist ein grippaler Effekt von Daniel Münger der Grund, dass Yannis Röst zum Einsatz kommt. Bei Chur United darf Elisha Ekmann das Tor hüten, weil die nominelle Nummer 1 Mario Bardill fehlt. Gerüchten zufolge soll er seinen Vertrag mit den Churern aufgelöst haben. Über den Grund kann nur spekuliert werden. Panik darüber dürfte aber bei keinem der zwei Bündner Teams ausbrechen. Denn beide Torhüter machen im ersten Saisonspiel einen guten Job.
So geht's weiter
Weiter gehts am Sonntag für beide Teams mit dem 1/16-Final im Cup. Dabei sind beide Bündner Mannschaften favorisiert. Chur United trifft auswärts auf die NLB-Mannschaft Grünenmatt, Alligator Malans bekommt es auswärts mit den Glattal Falcons aus der 1. Liga zu tun. Entsprechend wäre bei beiden alles andere als ein Achtelfinaleinzug einen Enttäuschung.