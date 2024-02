Der HCD verliert unverdient gegen den Lausanne HC

Nach dem Spiel

Nachdem der Lausanne HC in der 24 Minute glücklich durch Pilut in Führung geht, rennt der HCD permanent an und kann Chance um Chance erzielen.

- in der 46 Minute kann Nordström den Ausgleich erzielen

- Frick kann in der 56 Minute erneut glücklich einnetzen

- der HCD versucht bis zum Schluss alles, wird für den grossen Aufwand aber nicht belohnt.

Weiter geht es für den HCD am kommenden Freitag gegen den EHC Kloten.