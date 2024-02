Schweizer Rekord und drei Bestleistungen: Das müsst ihr zum Wochenende von Annik Kälin wissen

Drei Starts, drei persönliche Bestleistungen. Annik Kälin erlebt an den Schweizer Meisterschaften in St. Gallen ein perfektes Wochenende. Der Höhepunkt: der Weitsprung. Mit 6,76m knackt die Grüscherin den Schweizer Rekord von Irene Pusterla aus dem Jahr 2011. Fünf Zentimeter weiter ist der Satz von Kälin, mit dem sie sich die Goldmedaille sichert.

Dafür reicht es im Sprint nicht. Aber: Auch über 60m stellt Kälin eine neue persönliche Bestzeit auf: 7,38 Sekunden. Und am Sonntag setzt die 23-Jährige über 60m Hürden noch einen drauf. Gold. Und das mit einer Zeit von 7,99 Sekunden. Damit unterbietet Kälin ihre bisherige Bestzeit um gleich 15 Hundertstel. Und schafft gleichzeitig die WM-Limite. Ob die Bündnerin tatsächlich an die Titelkämpfe nach Glasgow reisen oder die Zeit zur Regeneration nutzen will, ist noch unklar.