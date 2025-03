Kälin holt WM-Silber in der Halle – und macht eine Ankündigung für den Saisonhöhepunkt

Annik Kälin sorgt an der Hallen-WM der Leichtathleten im chinesischen Nanjing für die dritte Schweizer Medaille. Die 24-jährige Grüscherin gewinnt im Weitsprung die Silbermedaille – und beweist damit ihre starke Form. Vor rund zwei Wochen hatte Kälin schon an der Hallen-EM Silber im Weitsprung geholt. «Es war eine Trau-Hallen-Saison», sagt Kälin im Interview mit SRF. Die Mehrkampfspezialistin (4. bei den Olympischen Spielen in Paris) mischt auch im Weitsprung an der Weltspitze mit.

In China war die Bündnerin mit einem Fehlversuch in den Wettkampf gestartet. Danach liess sie Sprünge auf 6,63 Meter und 6,83 Meter folgen. «Es ist cool, wie ich konstant gute Weiten springe», so Kälin. Dabei hatte die Prättigauerin zuletzt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Rechtzeitig vor der WM bekam sie diese aber in den Griff.

Das grosse Ziel Kälins ist in diesem Jahr die Outdoor-WM in Tokio im Herbst. Der Zeitplan erlaubt einen Doppelstart in Weitsprung und Siebenkampf. «Der Plan ist tatsächlich, dass ich beides mache», verrät Kälin.