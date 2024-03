Annik Kälin vor Hallen-WM: Das müsst ihr zum Auftritt der Bündnerin wissen

Was ist Kälin zuzutrauen?

Die 23-Jährige ist die Nummer 5 der Entry-List. Vor zwei Wochen stellte sie einen neuen Schweizerrekord in der Halle auf: 6,76 Meter. Das ist gleichzeitig auch die Goldmedaille. Das grosse Ziel Kälins ist der Siebenkampf bei den Olympischen Spielen in Paris, wo sie ihren eigenen Schweizerrekord verbessern will. Die Bündnerin ist mitten in der Ausbildung zur Physiotherapeutin und schloss Ende Februar ihr Praktikum ab.

Welches sind die weiteren Schweizer Trümpfe?

Der Mehrkämpfer Simon Ehammer gehört an diesem Wochenende bei den Titelkämpfen in Schottland wie schon 2022 in Belgrad, als er mit Silber zurückkehrte, zu den Anwärtern auf einen Podestplatz. Sofern er an den vor zwei Jahren aufgestellten Schweizer Rekord im Siebenkampf (6363 Punkte) herankommt, dürfte er Gold auf sicher haben. Der Hallen-Europameister Jason Joseph überzeugte diesen Winter über 60 m Hürden in 7,43 Sekunden, womit ihn nur zwei Hundertstel vom Schweizer Rekord trennen. Von seinen Gegnern in Glasgow sind einzig die beiden Amerikaner Grant Holloway (7,27, Weltrekord) und Trey Cunningham (7,39) in dieser Saison schneller gelaufen. Auch Stabhochspringerin Angelica Moser gehört zu den Anwärterinnen auf einen Spitzenplatz.