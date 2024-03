Teilnehmerrekord am Engadin Nachtlauf: Zwei Engadiner und eine Polin dominieren

Die ersten Sieger beim Engadin Nachtlauf? Die Organisatoren. Und das gleich doppelt. Erstens: Knietiefes Wasser und Schneematsch auf der Eisschicht des Silvaplanersees hatten die Präparierung der Seeloipe zwischen Sils und Silvaplana verunmöglicht. So führte der Nachtlauf erstmals von La Punt über den Flugplatz und den Golfplatz Samedan nach Pontresina. Innerhalb weniger Stunden musste die Infrastruktur entsprechend aufgebaut werden.

Und zweitens: Über 800 Teilnehmende bedeuten einen neuen Rekord. «Sie sind das grösste Kompliment, das die Langläuferinnen und Langläufer uns und all unseren Voluntaris machen konnten», so Menduri Kasper, CEO des Engadin Skimarathon am Ziel in Pontresina.