Knietiefes Wasser auf der Seeloipe: Start des Engadiner muss erneut verschoben werden

Ist Petrus kein Langlauffan? Die grossen Neuschneemengen der letzten Tagen und die aktuell milden Temperaturen machen den Organisatoren des Engadin Skimarathon weiter zu schaffen. Nachdem vor wenigen Tagen bereits bekannt wurde, dass der Start von Maloja nach Sils verschoben werden muss, kommt nun bereits die nächste Änderung: Auch die Loipe auf dem Silvaplanersee lässt sich nicht präparieren. Der Grund: knietiefes Wasser und Schneematsch. Was bedeutet das für die Läuferinnen und Läufer? Gestartet wird neu nicht in Sils sondern in Silvaplana. Dies schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung. Die Strecke soll demnach, dank einer Zusatzschleife bei Celerina, noch rund 38 bis 40 Kilometer betragen.

«Unsere Loipenfahrer, die Werksmannschaften der Gemeinden und zahlreiche Helferinnen und Helfer haben alles gegeben, aber die Sicherheit muss vorgehen», sagt Menduri Kasper, CEO des Engadin Skimarathon. «Uns blutet das Herz, aber eine sichere Loipe über Silvaplanersee ist in diesem Jahr leider nicht realisierbar.» Es ist das erste Mal seit 1969, dass der Start des Engadin Skimarathon nicht in Maloja stattfinden und der Lauf nicht über die beiden grössten Engadiner Seen geführt werden kann. Das OK ist auf eine Startverlegung aber vorbereitet: «Notfallszenarien wie dieses gehören zu unserer Vorbereitung. Sie ermöglichen eine flexible Reaktion auf Wettereinflüsse wie in diesem Winter», sagt Kasper.

Änderungen gibt es auch für den Engadin Nachtlauf vom Donnerstagabend. Dieser kann nicht von Sils gestartet werden. Neu beginnt er in La Punt und führt via Flugplatz und Golfplatz nach Pontresina. Er wird rund 16 Kilometer lang werden. Und was bedeutet die Verschiebung des Starts für den Engadin Halbmarathon, der nur noch 9 bis 11 Kilometer lang wäre? In der Mitteilung heisst es, dass die Athletinnen und Athleten die Möglichkeit hätten, sich auf den den (gekürzten) Marathon umzuschreiben.