14-fache Weltmeisterin: Dieser norwegische Topshot kommt an den Engadin Frauenlauf

Es ist eine kleine Bombe, die die Veranstalter des Engadin Skimarathon am Montag platzen lassen. Therese Johaug wird am 3. März den Engadin Frauenlauf von Samedan nach S-chanf bestreiten. Johaug? Genau, die Norwegerin gehört zu den erfolgreichsten Langläuferinnen der Geschichte, holte unter anderem vier Mal Olympia-Gold und 14 Weltmeistertitel. Im Weltcup holte sich Johaug 45 Siege im Einzel. Acht dieser Erfolge realisierte sie in Davos oder Lenzerheide – Johaug weiss also, wie man auf Bündner Schnee gewinnen kann.

Im Frühling 2022 gab die heute 35-Jährige ihren Rücktritt vom Spitzensport bekannt. Johaug ist nicht unumstritten. 2016 hatte sie mit einem positiven Dopingtest für negative Schlagzeilen gesorgt. Die Norwegerin wurde für eineinhalb Jahre gesperrt und verpasste unter anderem die Winterspiele 2018 in Pyeongchang.