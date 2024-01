Doch kein Podestplatz: Andri Ragettli wird am Laax Open Fünfter

Zweiter in der Big Air Wertung

In der Big-Air-Wertung teilt sich Ragettli darum aktuell den zweiten Platz mit Alexander Hall hinter dem Italiener Miro Tabanelli. In der Gesamtwertung liegt Ragettli derweil noch hinter den beiden US-Amerikanern Alex Ferreira und Alexander Hall an dritter Stelle.

Der Bündner Gian Andri Bolinger, der hinter Ragettli in der Qualifikation die höchste Schweizer Punktzahl erzielte, stand derweil schon im Halbfinal nicht im Einsatz. Eine Magen-Darm Grippe zwang den Zuozer zum Forfait-Entscheid. Dasselbe Schicksal ereilte Bolingers Teamkollege, den Toggenburger Jan Scherrer. Der Snowboarder musste am Samstag seine Finalteilnahme aus dem gleichen Grund absagen.