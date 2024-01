Rogentin trifft Terminator, Fiva schlägt nach Instagram-Kritik zurück

Rogentin posiert mit Terminator

Platz 10 in der zweiten Abfahrt von Kitzbühel – Stefan Rogentin fährt beim Klassiker in Österreich sein zweitbestes Ergebnis in der Abfahrt heraus. Nur in Wengen (Platz 8 im Jahr 2022) war der Bündner in einer Abfahrt noch weiter vorne klassiert. Am Vortag, bei der ersten Abfahrt in Kitzbühel, war es Rang 15. Nach einem durchzogenen Saisonstart ohne Top-20-Platzierung in den ersten vier Abfahrten scheint sich Rogentin nach vorne zu orientieren. Als Erinnerung an Kitzbühel bleiben aber nicht nur zwei Plätze in den Top 15.