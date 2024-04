Diese Breakdancerin gewinnt den Jugendförderungs-Sportpreis der Stadt Chur

Fürs Tanzen reicht es noch nicht. «Ich war einige Tage krank im Bett. Da fehlt mir noch etwas die Energie», sagt Ella Moana Bürkli auf der Bühne im Titthof. Am Khuurer Sport Obig vom Mittwochabend wird die Breakdancerin des Vereins Stellwerk Chur mit dem Jugendförderungs-Sportpreis der Stadt Chur ausgezeichnet. Die Tänzerin überzeugte im vergangenen Jahr mit verschiedene Topklassierungen an nationalen sowie internationalen Anlässen. Und setzte sich in der Endabrechnung vor dem U16-Team der Calanda Broncos durch.

Bürkli startet unter dem Künstlernamen Chili. Woher dieser kommt? Nicht etwa vom scharfen Gewürz. Sondern vom Haustier. «Die Familie ist mir unglaublich wichtig», so Bürkli. «Und zu dieser gehört eben auch unser Meerschweinchen Chili.» Der Jugendförderungs-Sportpreis ist mit 3000 Franken dotiert.

16 Schweizermeisterinnen und Schweizermeister wurden am Khuurer Sport Obig geehrt. Hinzu kommen mehrere Medaillengewinner an Weltmeisterschafen und Europameisterschafen. Trainer des Jahres wurde Karateka Eduard Gabathuler. Als Verein des Jahres wurde Graubünden Basketball ausgezeichnet.