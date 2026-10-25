Regionalsport

So sieht man HCD-Legende Andres Ambühl selten. In Schürze und Trachtenhemd eröffnet der 43-Jährige das Oktoberfest in Chur. Der Erfolg? Mässig.

Hammer statt Hockeystock. Schürze statt HCD-Tenü. Eishockeylegende Andres Ambühl eröffnet in Chur das Oktoberfest – mit dem traditionellen Fassanstich. Die Erkenntnis: Mit dem Eishockeystock in der Hand arbeitete «Büehli» definitiv präziser und sauberer. Ambühls Schlag geht so ziemlich in die (Leder-)hosen, das Bier spritzt in alle Richtungen. Aber schaut selbst...