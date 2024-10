FIS-Games 2028: Kommt die Mini-Version der Olympischen Spiele ins Engadin?

St. Moritz soll Hauptaustragungsort für die FIS-Games 2028 werden. Dass Graubünden Grossevents veranstalten kann, zeigt bereits der Eventkalender für den kommenden Winter. Wie Diego Züger, Co-Geschäftsführer von Swiss-Ski, meint, eignet sich die Schweiz und vor allem das Engadin perfekt für solche Events.

Das meiste an Infrastruktur sei schon gegeben. Hinzu kommt die Landschaft, die mit solchen Events in die ganze Welt rausgetragen werden kann. Wie der 38-jährige Bündner aber zugibt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass in vier Jahren ein solcher Event ausgerichtet wird: «Mit jedem Monat, der ins Land zieht, wird's unrealistischer, dass die FIS Games 2028 stattfinden.» Option Nummer zwei wäre dann 2032.

Die FIS-Games sind aber auch nur ein Zwischenziel und Wegweiser für ein noch grösseres Event, von dem in der Schweiz schon lange geträumt wird.