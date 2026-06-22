Golfturnier in Davos generiert 47'000 Franken für den Bündner Sportnachwuchs

Regionalsport

Am Paul-Accola-Charity-Golfturnier erspielten die Teilnehmenden einen Erlös von 47'500 Franken für die Paul-Accola-Stiftung. Im Rahmen dieses Events wurden auch die Schneesport-Rookies ausgezeichnet.

Am Samstag stieg auf dem Golfplatz in Davos ein Golfturnier zugunsten des Bündner Sportnachwuchses. Insgesamt nahmen 68 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Paul-Accola-Charity-Golfturnier bei erfreulich trockenem Wetter und angenehmen Temperaturen teil.

Langlauf-Duo und Freestyle-Athletin ausgezeichnet

Während des Abendprogramms vergab die Stiftung bereits zum 19. Mal den Nachwuchsförderpreis für Schneesportler in den Kategorien Frauen und Männer. In diesem Jahr durften die beiden Langlauf-Athleten Lina Bundi und Jon Arvid Flury je einen Check von über 2000 Franken, eine gesponserte Uhr sowie einen von Bildhauer Andreas Hofer gestalteten Stern nach Hause nehmen. Die Stiftungsräte Andres Ambühl, Ambrosi Hoffmann und Paul Accola gratulierten dem Duo persönlich.

Pirmin Zurbriggen: Der ehemalige Skirennfahrer spricht während des Abendprogramms zu den Teilnehmenden des Golfturniers. Bild: Marcel Giger

Neben den Bündner Rookie-Preisen wurden weitere Bündner Nachwuchsathletinnen und -athleten mit einem Fördercheck über 500 Franken geehrt. Bei den Ski-Alpin-Sportlerinnen und –Sportlern sind dies der 18-jährige Igor Salvetti aus Bever sowie die 17-jährige Elena Sigg vom Sportgymnasium Davos. Bei den Freestyle- und Snowboard-Athletinnen und –Athleten wurde die 15-jährige Freestyle-Athletin Alani Klebeck mit einem Förderpreis ausgezeichnet.

Stattlicher Erlös für den Bündner Sportnachwuchs

Der Abend stand ganz im Zeichen des Sports. Rund 90 Gäste erlebten eine familiäre Atmosphäre und nutzten die Gelegenheit zum Austausch mit zahlreichen bekannten Persönlichkeiten aus dem Schweizer und internationalen Sport. Neben Mirjam Ott, Brigitte Oertli, Ricco Gross und Davyd van Wijinkoop waren auch zahlreiche Ski-Legenden und ehemalige Spitzensportler anwesend, darunter Pirmin Zurbriggen, Conradin Cathomen, Söre Sprecher, Paul Accola, Ambrosi Hoffmann, Sandro Viletta, Marc Berthod, Markus Foser aus Liechtenstein sowie Mario Reiter aus Österreich. Auch die Eishockeywelt war mit Florence Schelling, Andres Ambühl, Reto von Arx, Yannick Frehner, Tino Kessler, Lars Steiner und Simon Müller prominent vertreten.

Sichtlich erfreut über den diesjährigen Netto-Erlös über 47'500 Franken war neben der Familie Valérie Favre Accola und Paul Accola die anwesenden Stiftungsräte Andres Ambühl und Ambrosi Hoffmann.