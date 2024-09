Start der Europa League: Ein Bündner gehört zu den Rekordspielern Europas

Übrigens: Nicht nur in der zweitklassigen Europa League lief Lulic auf. Mit Lazio machte er auch zwei Spiele in der Champions Leauge.

Neben Lulic steht ein zweiter Schweizer in den Top 10 der Europa League wenn es nach der Anzahl der bestrittenen Spiele geht: Granit Xhaka. Der Captain des Nationalteams ist in der Auflistung gar noch weiter vorne zu finden. Zusammen mit Dries Mertens belegt Xhaka mit 63 Einsätzen Rang 3 in der Rangliste. Nur Aleksandar Dragovic (Ex-FC-Basel) und Rui Patricio (Sporting Lissabon, AS Roma, Wolverhampton Wanderers) lief noch häufiger in der Europa League auf.

Die Europa League startet am Mittwochabend in die neue Saison. Im Gegensatz zur Champions League und der Conference League sind keine Schweizer Klubs dabei.