Bündner Goalie Dumrath verlängert Vertrag beim FC St. Gallen

Auf seinen ersten Ernstkampf in der ersten Mannschaft des FC St. Gallen muss Bela Dumrath auch nach zwei Jahren beim FCSG weiter warten. Aber: Beim Super Ligisten scheint man viel vom Bündner Goalie zu halten. Denn: Am Freitag gibt der FCSG bekannt, den Vertrag mit dem 20-Jährigen gleich bis 2027 zu verlängern. «Bela ist ein talentierter und immer noch junger Torwart. Er ist ein hungriger Nachwuchsspieler aus der Region und seine professionelle Haltung darf anderen Talenten gerne als gutes Beispiel dienen», lässt sich Sportchef Roger Stilz in einer Medienmitteilung zitieren.

Dumrath kommt aus dem Nachwuchs des Team Südostschweiz, wechselte im Sommer 2022 von Chur 97 zu den Espen. Für die U21 des FCSG absolvierte der Bündner bislang 50 Spiele. Im Fanionteam ist er hinter Lawrence Ati Zigi und Lukas Watkowiak die Nummer 3. In Testspielen durfte Dumrath bereits ran. «Ich sehe ein grosses Potential, mich hier weiterentwickeln zu können», sagt Dumrath in einem Instagrampost des Vereins zu seiner Vertragsverlängerung.