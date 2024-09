Zu viele Strafen: HCD nimmt sich gegen Lugano selbst aus dem Spiel

Das zweite Drittel ist fast eine Kopie der ersten 20 Minuten – nur mit schlechterem Ende. Während eines Überzahlspiels für die Davoser muss Ambühl erneut auf die Strafbank. Bei 4-gegen-4 muss sich Luca Hollenstein im Davoser Tor dann ein erstes Mal bezwingen lassen. Er lässt einen Schuss von Santeri Alatalo abprallen und der Tessiner nutzt dies zum 1:0. Rund 30 Sekunden später steht es dann schon 2:0 für den HC Lugano. Die Davoser müssen in Unterzahl den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Grund genug für HCD-Trainer Josh Holden um sein Timeout zu nehmen.

Anders sieht es im letzten Drittel aus. Die Davoser kommen entschlossener aus der Kabine und können sich im Tessiner Drittel festsetzen. Und dann ist es Ambühl, welcher Julius Honka an der blauen Linie bedient und den Weg zum Anschlusstreffer ebnet. Für Honka ist es der erste Treffer für den HCD. 18 Sekunden später ist die Partie ausgeglichen: Yannick Frehner bezwingt Joren van Pottelberghe zum 2:2. Weil Klas Dahlbeck kurz vor Ablauf des Drittels Luca Fazzini am Schiessen hindert, kommt es zum Penalty. Und zur erneuten Führung für den HC Lugano. In den verbleibenden 63 Sekunden kann der HCD nicht mehr reagieren. Im Gegenteil: Marco Müller erhöht noch auf 4:2. Die Davoser müssen die zweite Saisonniederlage im zweiten Spiel hinnehmen.