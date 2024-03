Wenige Tage nach Saisonende: Gleich neun Spieler verlassen den EHC Arosa

Es ist eine lange Liste. Am Freitag, wenige Tage nach dem Saisonende (2:3 in der MHL-Viertelfinalserie gegen Seewen) gibt der EHC Arosa gleich neun Abgänge bekannt:

Rui Zryd (Ziel ungewiss)

Valentino Varano (EHC Frauenfeld)

Nino Russo (EHC Frauenfeld)

Stefan Diezi (Ziel ungewiss)

Manuel Laimbacher (Ziel ungewiss)

Marino Misani (Ziel ungewiss)

Andreas Tschudi (Ziel ungewiss)

Patrick Bandiera (SC Langenthal)

Kilian Bernasconi (Ziel ungewiss)

«Bereits in Kürze wird der Klub über Zugänge und Vertragsverlängerungen kommunizieren können», schreibt der EHC Arosa in den sozialen Medien. Mit anderen Spielern, deren Verträge ebenfalls auslaufen, würden in den nächsten Wochen entsprechende Gespräche geführt.