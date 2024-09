Vor den Augen von NHL-Star Niederreiter: Chur gewinnt Test-Derby gegen Arosa

Am Donnerstag wird bekannt, dass die einstigen Kantonsrivalen Chur und Arosa eine Partnerschaft eingehen. Am Freitag stehen sich die beiden Teams auf dem Eis als Gegner gegenüber. Und lassen es dort durchaus krachen. Sieben Tore, fünf Strafen allein im letzten Drittel, ein Penaltytreffer. Und am Ende ein 5:2 für Chur. Alles unter den Augen von NHL-Stürmer und Chur-Verwaltungsrat Nino Niederreiter, der die Partie von der Tribüne aus verfolgt.

Das Heimteam biegt innert zwölf Minuten auf die Siegerstrasse ein. Timo Jenni erzielt nach 12 Minuten das 1:0, nach 24 Minuten stehts bereits 4:0. Torschütze erneut: Jenni. Der 20-jährige Stürmer gehört dem Partnerteam Langnau, kam in der vergangenen Saison zu seinen ersten Einsätzen in der National League und bestritt mit der Schweiz die U20-WM. Mit Jannik Canova trifft ein weiterer Churer Neuzugang. Der Rückkehrer ist für das 3:0 verantwortlich, nachdem Ronny Dähler zuvor das zweite Tor geschossen hatte.

Kurz nach Spielmitte meldet sich auch Arosa auf der Resultattafel an - dank Gregory Bedolla. Im hektischen Schlussdrittel sorgen Jan Zwissler (auch er ein Churer Neuzugang) per Penalty und David Rattaggi für den Schlussstand.

Chur startet am nächsten Freitag ins Abenteuer Swiss League. Arosa testet am Samstagabend noch gegen Lindau bevor es in einer Woche mit dem Heimspiel gegen Huttwil in der Liga losgeht.