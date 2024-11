Vom 0:1 zum 6:3: Der HCD kehrt die Partie gegen Bern innert wenigen Minuten

Nach rund fünf Minuten kommt der HCD gegen Bern zur ersten gefährlichen Torchance. Matej Stransky bedient Enzo Corvi, welcher den Tschechen aus dem Slot bedient. Doch Stransky kann die Chance nicht nutzen. In der 10. Minute ist es dann Rico Gredig, welcher von Andres Ambühl vor dem Berner Tor bedient wird. Doch Adam Reideborn ist zur Stelle. Die nächsten beiden Torchancen gehören Tino Kessler. Erst (12.) geht sein Schuss vor dem Slot über das Tor hinaus, dann (15.) kommt der Pass von Klas Dahlbeck nicht ganz nach Wunsch beim Bündner an. Während die Partie zu Beginn viel hin und her ging, waren es ab der Hälfte des ersten Drittels vor allem die Davoser, die Druck machten. Die Berner hatten ihre beste Chance kurz nach Kesslers erstem Torversuch. Doch Goalie Sandro Aeschlimann konnte von Marc Marchon nicht bezwungen werden.