Turbulente Schlusssekunden: Arosa verspielt den Dreier kurz vor der Sirene

Ein gemütlicher Eishockeyabend mit einem souveränen Sieg gegen den Tabellenneunten Frauenfeld. So sieht es kurz nach Spielhälfte in Arosa aus. Ivo Knuchel hatte soeben das 2:0 für das Heimteam erzielt. Die Schanfigger auf Kurs, nachdem Luca Gauch schon in den ersten Minuten der Partie getroffen hatte.

Bloss: Es kommt ganz anders. Knapp sieben Minuten vor der Schlusssirene verkürzt Frauenfeld durch Wetli auf 1:2. Knüppeldick kommts in den Schlussekunden: 71 Sekunden vor dem vermeintlichen Ende nimmt Frauenfeld den Goalie raus – und wird 26 Sekunden vor der Sirene für den Mut belohnt. 2:2.

Arosa muss nachsitzen. Und weil in der Verlängerung kein Tor fällt, folgt die Entscheidung erst im Penaltyschiessen. Wo die Bündner immerhin den Zusatzpunkt sichern. Nathan Cantin trifft als einziger.

Für Arosa ists der dritte Sieg in Serie. Womit die Schanfigger in der Tabelle in der Verfolgergruppe bleiben.