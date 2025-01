Turbulente Partie: Davos muss sich den Tigers ein drittes Mal geschlagen geben

Das Mitteldrittel war geprägt von Strafen. Zu Beginn des zweiten Abschnitts mussten die Davoser zum ersten Mal in Unterzahl spielen und die Langnauer nutzten diese Chance zum 2:1 (24.). Doch HCD-Trainer Josh Holden nahm die Coach's Challenge, die Davoser vermuteten eine Torhüter-Behinderung – und sie bekamen recht. Weiter ging es mit 1:1. Im zweiten Davoser Powerplay scheiterte Simon Ryfors erst an der Fanghand des Langnauer Torhüters, dann traf Adam Tambellini «nur» das Aussennetz und Yannick Frehners Schuss prallte an die Latte. Danach ging die Partie hin und her, bis der HCD erneut mit einem Spieler mehr agieren konnte (35.). In Überzahl scheiterte Tambellini diesmal am Beinschoner des Langnauer Goalies. Rund drei Minuten vor der Pausensirene mussten die Davoser in Unterzahl spielen. Doch die SCL Tigers konnten diese Chance nicht zum 2:1 nutzen.

In der ersten Minute im letzten Drittel trafen erst die Langnauer die Torumrandung, wenige Sekunden später gab es den zweiten Pfostenschuss für Knak. Wenig später kam Calle Andersson vom Bullypunkt aus zur nächsten Möglichkeit für den HCD. Sein Schuss ging jedoch knapp am Tor vorbei. In der 44. Minute gab es das 2:1 für den Gastgeber, diesmal zählte der Treffer. Nach einem erneuten Powerplay der Davoser kamen die Langnauer erst zu einer gefährlichen Chance: Der Torhüter zum 1:1 erhielt den Puck nach Ablauf seiner Strafe und konnte alleine auf Goalie Hollenstein losziehen. Kurz darauf erzielte Chris Egli sein erstes Tor seit dem 26. Oktober und glich die Partie 2:2 aus (50.). Zwei Minuten später traf Rückkehrer Filip Zadina zum 3:2. Die Führung hielt eine halbe Minute, ehe die Langnauer wieder ausglichen. Rund fünf Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit war Hollenstein ein viertes Mal bezwungen. Danach nahmen sich die Davoser mit einer Strafe selbst aus dem Spiel. Knapp eine Minute vor der Sirene kam Hollenstein vom Eis und die Davoser versuchten es mit einem Feldspieler mehr. Zudem konnte der HCD während der letzten neun Sekunden mit 6-gegen-4 agieren. Für den Bündner Klub blieb es jedoch bei der dritten Saisonniederlage gegen die SCL Tigers. Zudem: Wegen einer erneuten Strafe gegen Langnau wurde der Treffer ins leere Davoser Goal fünf Sekunden vor der Sirene aberkannt.