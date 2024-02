Spektakel in der MHL: Chur feiert «Stängeli» und öffnet die Tür für den Aufstieg

Nun ist der eher klein gewachsene Schlussmann urplötzlich in der alles entscheidenden Meisterschaftsphase maximal gefordert. Spielentscheidend eingreifen musste er definitiv nicht. Dafür agierte der Gegner entschieden zu harmlos. Zurück in der Equipe war auch der dienstälteste Kaderspieler, Verteidiger Ron Fischer. Die Sturmformationen blieben derweil unangetastet. Die Mannschaft benötigte bloss ein wenig Anlaufzeit, um die vorangegangene Niederlage aus den Kleidern zu schütteln. Der sehr defensiv agierende SCL mühte sich, der Heimequipe nicht abermals ins offene Messer zu laufen. Als es dann doch ein wenig Platz gab, traf Captain Daniel Carbis in der zehnten Spielminute prompt zum 1:0. Lediglich 25 Sekunden später nutzte Greg Halberstadt eine Unaufmerksamkeit der Oberaargauer in deren eigenen Zone zum 2:0.

Zum Kürlauf angesetzt

Der Doppelschlag spielte der nominell klar besser besetzten Equipe in die Karten. Chur dominierte danach Spiel und Gegner klar. Und ja, der SC Langenthal ist abseits der heimischen Eisbahn ein anderer, bedeutend harmloserer Widersacher. Plötzlich war bei Chur wieder jenes Tempo und Stilsicherheit des ersten Aufeinandertreffens sichtbar. Robin Ramsauer, Lars Frei und abermals Carbis beantworteten mit ihren Toren die Frage nach dem Sieger vorzeitig. Der Rest war Kürlauf im Schlussdrittel, angereichert durch weitere Volltreffer von Fabian Berri, Mischa Bleiker, nochmals Carbis, Ronny Dähler und Denys Rubanik.

Weiter geht es am Samstag in der Eishalle Schoren in Langenthal. Der EHC Chur blieb in diesem Umfeld im bisherigen Saisonverlauf glück- und sieglos. Nun kann der Stadtklub am Samstag ein Stück Vereinshistorie schreiben. Durch einen der raren Auswärtssiege im Oberaargau wäre die Rückkehr in die Swiss League nach 16-jähriger Abstinenz Realität.