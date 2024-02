Simon Marha: Der Sohn von HCD-Legende Josef Marha spielt jetzt in Chur

Marha? Dieser Name ist eng mit dem HC Davos verknüpft. Josef Marha lief über zehn Jahre für den HCD auf, wurde fünf Mal Schweizermeister, holte drei Mal den Titel am Spengler Cup. Nun taucht der Name Marha wieder in Graubünden auf: Simon Marha spielt seit einigen Wochen beim EHC Chur. Und traf in der Bündner Hauptstadt auf zwei Trainer, die ihn seit Kindsbeinen kennen.