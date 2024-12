Rückstand aufgeholt: Der HCD belohnt sich auswärts gegen Genf

Im zweiten Drittel enden die verbleibenden Minuten im Genfer Überzahlspiel ohne Tor. Aber auch bei 5-gegen-5 kommt der HCD noch nicht ganz auf Touren. In den ersten Minuten ist es erneut das Heimteam, welches mehr vom Spiel hat. Die erste richtig gefährliche Chance für den HCD gibt es nach rund acht Minuten. Chris Egli erhält den Puck vor dem Genfer Slot, sein Schuss geht aber deutlich übers Tor vorbei. Nach der Hälfte der Partie nehmen die Chancen auf Davoser Seite zu. Frehner etwa sorgt für die zweite Davoser Möglichkeit (33.). Sein Schuss wird jedoch vom Beinschoner gestoppt, der Abpraller kann nicht verwertet werden. Zadina versucht es wenig später mit einem Schuss aber der blauen Linie. Doch auch sein Schuss ist kein Problem für den Genfer Goalie. Als Adam Tambellini von Enzo Corvi angespielt wird, hat der HCD-Topskorer fast ein leeres Tor vor sich. Sein Schuss prallt aber an der Maske von Goalie Antti Raanta ab. Für einmal ist es dann nicht der Genfer Torhüter, der den Puck abwehrt, sondern ein Pfosten – etwa bei Julian Parrées Versuch. Und so steht es auch nach 40 Minuten noch immer 1:0 für Genf.

Kurz nach der zweiten Pause kann der HCD erstmals in Überzahl spielen. Und der Bündner Klub nutzt kurz vor Ablauf der Genfer Strafe das Powerplay zum 1:1. Tambellini trifft vom Bullypunkt aus und sorgt für den Ausgleich. Weil die Partie damit wieder offen ist, kommt es zum Schlagabtausch. Einerseits wollen die Genfer erneut in Führung gehen, andererseits will der HCD die ersten zwei Drittel wettmachen. Besonders gefährlich wird es kurz vor Ablauf des letzten Drittels vor Goalie Aeschlimann, als die Genfer den Pfosten treffen. Weil Vincent Praplan wegen eines hohen Stocks danach auf die Strafbank muss, kann der HCD während rund einer Minute in Überzahl spielen. Dennoch geht das Spiel in die Verlängerung. Und da ist es Matej Stransky, welcher für das 2:1 und den Davoser Sieg sorgt.