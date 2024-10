Play-off-Revanche: HCD gewinnt zu Hause 5:2 gegen Lausanne

Nach rund drei Minuten sind es die Davoser, die die erste gefährliche Chance der Partie haben. Davyd Baranduns Schuss aus dem eigenen Drittel kann von Lausanne-Goalie Antoine Keller nicht kontrolliert werden und so kommt Filip Zadina vor dem Slot zur ersten Torchance. Und auch wenige Minuten später ist es wieder Barandun, welcher für Stimmung sorgt. Sein Schuss ab der blauen Linie fliegt direkt aufs Tor zu und prallt oberhalb der Latte ab. Von da an geht das Spiel hin und her, die beiden Teams schenken sich nichts. Gegen Ende des ersten Drittels erhöhen die Davoser nochmals den Druck – mit Erfolg. Rund 13 Sekunden vor der ersten Pause bedienen Valentin Nussbaumer und Zadina den vor dem Lausanner Slot stehenden Chris Egli, welcher zum 1:0 trifft. Für Egli ist es das erste Tor in dieser Saison.