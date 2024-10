Niederlage in Biel: Der HCD gibt den Sieg im letzten Drittel aus der Hand

Keine zwei Minuten sind in der Partie in Biel gespielt, da fällt das erste Tor. In Überzahl trifft Tino Kessler, welcher am Freitag sein Saisondebüt gegen Lausanne gab, zur 1:0-Führung gegen seinen ehemaligen Klub. Ein Start nach Wunsch für die Davoser. Die Bieler versuchen sofort, eine Reaktion zu zeigen. Es dauert einen Moment, aber nach rund fünf Minuten bekunden die Davoser Mühe, aus dem eigenen Drittel zu kommen. Wegen eins Stockschlags muss der HCD dann in Unterzahl spielen, doch entweder sind die Torumrandung oder Goalie Sandro Aeschlimann zur Stelle. Und auch nach Ablauf der Strafe sind es die Bieler, die mehr versuchen und Druck machen. Zu Torchancen kommt es kaum. Gegen Ende des ersten Drittels erhöhen dann die Davoser das Tempo und zeigen sich aufsässig. Ein weiteres Tor gibt es in den ersten 20 Minuten aber nicht.