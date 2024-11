Nächste Vertragsverlängerungen? Nun führt der HCD-Sportchef Gespräche mit Ambühl und Wieser

Nach der Vertragsverlängerung von Trainer Josh Holden wird sich Jan Alston, Sportchef des HC Davos, als nächstes mit der Personalie Andres Ambühl auseinandersetzen. Der 41-jährige Davoser hat nicht nur bei seinem Verein Legendenstatus erlangt, sondern ist auch alleiniger Rekordspieler der höchsten Schweizer Eishockeyliga und langjähriger Nationalspieler. Ende Saison läuft sein Vertrag bei den Landwassertalern aus. Hängt Ambühl eine weitere Saison an? Gibt der HCD ihm einen neuen Vertrag? Sportchef Jan Alston sagt: «Wir wollen mit ihm diskutieren, auf was er Lust hat und was er noch machen möchte. Finden wir eine Lösung in dieser Diskussion? Das ist die Frage.»